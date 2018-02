An enger Affär, an där dem Ugeklote versichten Doutschlag virgehäit gi war, goufen um Stater Geriicht "just" 2 Joer Prisong gesprach, 12 waren der gefrot.

© AFP Archivbild

Am Uerteel ëm e versichten Doutschlag waren waren 12 Joer Prisong gefrot, mat eventuell engem Deel Sursis. Nieft der Prisongsstrof vun 2 Joer, gouf nach eng Geldstrof vun 1.000 Euro decidéiert an de Veruerteelte muss dem Affer 7.000 Euro Schuedenersaz bezuelen.Dem Mann war virgehäit ginn, am Mee moies fréi an engem Café zu Hollerech, en anere Mann uerg blesséiert ze hunn. De Beschëllegten hat d'Affer fir d'éischt mat engem Glas op de Kapp geschloen an et dono mam futtisse Glas an de lénke Bak gepickt.