E Mëttwoch an en Donneschdeg huet d'Police Camionskontrollen tëscht dem Méchelshaff an Iechternach, respektiv zu Péiteng gemaach.

© Police Grand-Ducale

E Mëttwoch goufen am Ganzen 12 Camionneure protokolléiert, dat well si déi virgeschriwwen Transitstreck net respektéiert haten.En Donneschdeg huet d'Police an Zesummenaarbecht mat der Ëmweltverwaltung eng Kontroll zu Péiteng duerchgefouert. Virun allem huet een hei op de grenziwwerschreidenden Offall-Transport opgepasst. Hei goufe 37 Persoune protokolléiert.Dës Kontrollen mat der Zesummenaarbecht vu Police an Ëmweltverwaltung sollen an Zukunft verstäerkt gemaach ginn.