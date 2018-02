Dat kann de Fall sinn, wann zum Beispill de Reseau Hausaarbechte fir Patienten an der Fleegeversécherung ausféieren an déi liberal Infirmieren d'Patienten niewebäi medezinesch versuergen. Dës Patiente mussen elo exklusiv vun de Reseaue betreit ginn.





Fleegeversécherung/Reportage Ben Frin



Eng Saach, déi sech zwar scho laang ugekënnegt hat. An awer haten déi betraffen Infirmiere laang Hoffnung, dass se hir Patienten, déi se zum Deel schonn zanter Jore betreien, dierften halen. Ëmmerhi fäerte si elo ronn 20% vun hirem Ëmsaz ze verléieren, fir eng Rei vun hinne wier déi berufflech Existenz a Gefor. D'Pascale Berna schafft als fräiberufflech Infirmière an huet erkläert, dass si am Juni versprach kruten, si kéinten hier Patiente behalen, ma dëst Versprieche gouf gebrach.

Ähnlech confirméiert huet dat den CSV-Parteipresident Marc Spautz en Donneschdeg de Moien am RTL-Interview. De Minister Romain Schneider soll also versprach hunn, déi Saach fir d'Infirmières Libérales an d'Rei ze maachen an d'Infirmières libérales verlaangen, dass dëst Verspriechen agehale gëtt.

De Sozialminister Romain Schneider erkläert, dass si gesot hätten, si géinge préiwen, ob dat méiglech wier an et hätt een näischt versprach gehat. Et wier een un d'Gesetzer gebonnen.

Entweder Reseau oder Infirmières Libérales heescht et also fir de Patient, an dat aus Grënn vun der administrativer Vereinfachung.

Et wier een de fräiberufflechen Infirmièren entgéintkomm, andeems een d'Akten, déi se fakturéieren ëm 11% an d'Luucht gesat hätt. Ausserdeem géif et hinne fräistoen, sech och als Reseau ze organiséieren, esou nach de Romain Schneider.



