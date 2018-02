Doriwwer ob Leit, déi Urecht dorobber hunn an Zukunft nach kënnen a Begleedung, zum Beispill akafe goen oder ob si nëmmen doheem oder am Foyer kënne betreit ginn. D’COPAS, d’Prestatairen also haten dëse Punkt méi wéi eng Kéier kritiséiert.De Sozialminister Romain Schneider huet seng Positioun um Donneschdeg elo nach eng Kéier bekräftegt, d’Patienten hätte wuel an Zukunft nach d’Recht op individuell Betreiung, an deem Punkt wier den Text vun der neier Fleegeversécherung och net nogebessert ginn. De Ministère wéilt sech elo schrëftlech, per Communiqué un d'Ëffentlechkeet wenden, fir definitiv Kloerheet an deem Dossier ze schafen.

En anere Punkt vun der Fleegeversécherung betrëfft déi fräiberufflech Infirmièren, déi vun en Donneschdeg u keng Patiente méi dierfe betreien, wann déi och vun engem Reseau betreit ginn.



