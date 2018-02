Ze waarme Wanter? (01.02.2018) E richtege Wanter gesäit sécher anescht aus, op alle Fall vun den Temperaturen hir.

An dat geet och kloer aus der neister Wieder-Statistik vu Meteolux um Findel ervir. Mir hunn nogefrot, ob et souguer nei Rekordwäerter vun de Méint Dezember a Januar ginn.



Éischt Unzeechen op d'Fréijoer konnte mer en Donneschdeg an a ronderëm d'Stad gläich e puer mat der Kamera festhalen, masseweis Schnéikläckelcher an esouguer schonn e puer Blimmercher, déi aus dem Buedem erausgeschoss sinn. Vill Wise si schéi gréng an op sou munchen Äscht gesäit ee scho gréng Blieder, déi ausschéissen. Schonn de leschten Dezember war däitlech méi douce wéi d'Moyenne, sou d'Wiederspezialisten um Findel an am Januar hätte mer souguer bal en neien Temperatur-Rekord opgestallt, dat mat engem Duerchschnëtt vu 4,5 Grad Celsius.



Domat ass et den 2. wäermste Januar deen zanter 1947 gemooss ginn ass, déi laangjäreg Moyenne läit bei nëmmen 0,8 Grad. De Meteorologen ass och opgefall, dass Dezember a Januar 2 Méint waren, wou däitlech méi Nidderschlag gefall ass wéi soss.



Dat dréckt sech an de Quantitéiten sou aus, 118 Liter op de Quadratmeter am Dezember, a ganzer 143 Liter am Januar, wat awer nach däitlech ënnert de Rekordwäerter vun de 90er Jore läit.



De Virdeel vun dësem bis elo mëlle Wanter ass, datt een zemools zanter uganks dës Joers d'Autos-Scheiwe kaum huet misse krazen, well et gouf bal kee Frascht.



Sécher ass, datt awer elo mol eng fraschteg Period usteet. Déi nächst Deeg soll et däitlech méi kal ginn. Fir ze wëssen, ob et dëse Wanter wierklech méi waarm war, wéi aner Wanteren, dofir musse mer eis nach bis am Mäerz gedëllegen.