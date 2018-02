Nodeems de Patron vum Café-Restaurant Waldhaff och op der Cour d'Appell zu enger Geldstrof vun 10.000 Euro veruerteelt gi war an opgefuerdert gouf, d'Gebai a säin initialen Zoustand zeréckzebauen, krut hien elo de Locatiounskontrakt gekënnegt.



Dat schreift um Freideg de Moien d'Lëtzebuerger Wort. Wéi et do heescht, hätt de Finanzministère de Kontrakt gekënnegt, dat sechs Méint éier dësen ofgelaf wier. Dat huet den Affekot vum Marc Hobscheit géintiwwer der Zeitung confirméiert.



Wéi et heescht, wéilt dësen awer d'Decisioun vun der Commission des loyers, déi dem Finanzministère ënnersteet, virum Friddensgeriicht ufechten. Och de Finanzministère huet dës Informatiounen dem Wort confirméiert, wollt awer keng weider Detailer ginn.



Hannergrond vun dëser Decisioun dierft den Ëmstand sinn, dass den Exploitant vum Etablissement um Waldhaff Transformatioune gemaach hat, ouni vum Proprietär, deemno dem Staat eng Autorisatioun ze hunn. Dës hat hien dunn awer Enn August d'lescht Joer krut. De Marc Hobscheit war allerdéngs an zweeter Instanz opgefuerdert ginn, de Café-Restaurant bannent engem Joer a säin original Zoustand zeréckzeversetzen. Sollt et hei zu Retarden kommen, hätt hien eng Strof vun 7.500 Euro de Mount musse bezuelen.