Ee Blesséierte gouf et an engem Accident en Donneschdeg den Owend géint 18.45 Auer zuan der Avenue J.F Kennedy.Géint 19.15 Auer war tëscht demen Automobilist mat sengem Gefier an e Rampli gerannt a gouf dobäi verwonnt.dann och géint 22.30 Auer en Donneschdeg den Owend tëscht. Wéi den 112 um Freideg de Moie mellt, war do en Auto verongléckt. Eng Persoun gouf verwonnt. Op der Plaz waren d'Ambulanz vu Beetebuerg, de Samu aus der Stad souwéi d'Pompjeeë vun Hesper a Réiser.Kuerz no 21 Auer stoung zuan der Munnerefer Strooss en Auto a Flamen. Déi lokal Pompjeeë waren op der Plaz fir ze läschen.E weideren Autosbrand gouf et e Freideg de Moien eppes no 6 Auer, dat zubei der Kierch. Dëst hat nawell fir Problemer am Trafic gesuergt.