Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wéinst dem ville Reen an de leschten Deeg klammen d'Peegelen op der Musel nach bis e Freideg den Owend, esou heescht et an de Previsioune vum Service de la navigation.



D'Côte maximale wäert zu Stadbriedemes bei tëscht 5m10 a 5m30 leien.



De Peegel klëmmt mat ëm déi 4 Zentimeter d'Stonn. D'Strooss tëscht Schengen a Contz ass wéinst Héichwaasser och op en neits gespaart



Vu e Samschdeg de Moien u wäert d'Waasser dann zeréck goen, déi Tendenz bleift och déi nächst Deeg.



PDF: De Waasserpeegel vun der Musel e Freideg um 8.30 Auer