Um Aarbechtsgeriicht an der Stad gouf e Freideg de Moien d'Plainte vun engen 30 Katechete géint den Äerzbistum an de Staat als net fondéiert zeréckgewisen.

Enn Oktober hat den Affekot vun de Katecheten am RTL-Interview gesot, dës Persoune wäre virun enger Konventioun tëscht dem Bistum an dem Staat aus dem Joer 2015 Employéë vum Bistum gewiescht. Séngerzäit wäre si vum Äerzbistum dozou encouragéiert ginn, fir e Bachelor-Diplom an der Pédagogie religieuse ze maachen. Deen hätten d'Leit och kritt, ma si wären zanterhier net ugepasst bezuelt ginn. Am Prozess war d'Affär vun enger Reliounsenseignante stellvertriedend fir all déi aner drukomm.