© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Kritik vun déi Lénk Stad / Reportage Claudia Kollwelter





Jidderengem wier opgefall, datt een neie Wand am Gemengerot géing blosen, an zwar e raue Wand. Et hätt een e Méindeg den Androck gehat op enger Generalversammlung vun enger Bankenassociatioun ze sinn, an net am Stater Gemengerot, seet den David Wagener vun déi Lénk.



Den David Wagener: Der neier Koalitioun an haaptsächlech der CSV schéngt et nëmmen ëm de Frick ze goen, den décke Frick. Finanzplaz, Finanzplaz, Finanzplaz. Si hunn nëmmen dovunner geschwat. Niewebäi hu se vun hirer grousser Prioritéit geschwat dem Logement, dat waren 2-3 Minutten an do wäert sech net vill änneren. Ech hunn nach seelen um Gemengenniveau an der Stad esou eng Mënschekeelt erlieft. Jidderengem wier opgefall, datt een neie Wand am Gemengerot géing blosen, an zwar e raue Wand. Et hätt een e Méindeg den Androck gehat op enger Generalversammlung vun enger Bankenassociatioun ze sinn, an net am Stater Gemengerot, seet den David Wagener vun déi Lénk.: Der neier Koalitioun an haaptsächlech der CSV schéngt et nëmmen ëm de Frick ze goen, den décke Frick. Finanzplaz, Finanzplaz, Finanzplaz. Si hunn nëmmen dovunner geschwat. Niewebäi hu se vun hirer grousser Prioritéit geschwat dem Logement, dat waren 2-3 Minutten an do wäert sech net vill änneren. Ech hunn nach seelen um Gemengenniveau an der Stad esou eng Mënschekeelt erlieft.

© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Investitiounen a Wunnengen an an eng nei Sozialpolitik géingen déi nei Koalitioun an der Stad net interesséieren.: Mir hu quasi 120.000 Awunner an dëser Stad. E puer Minutten hätt ee kéinte verbréngen, fir iwwert d'Leit, déi an der Stad liewen, ze schwätzen.Während de Logement virun de Gemengewahlen nach iwwerall als Prioritéit gegollt huet, géif elo näischt Konkretes méi geschéien. Et géing weider goe wéi virdrun an eng Investitiounspolitik géing och net gemaach ginn. Fir den David Wagner sinn d'Leit "ugeschass" ginn.Déi Stater Lénk sinn der Meenung, dass d'Gemeng Lëtzebuerg an hirer Finanzplaz keng Leit wëllen, déi schlecht dru sinn, an dofir och keng Efforte gemaach ginn.