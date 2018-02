© RTL Télé Lëtzebuerg

Déi parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Sylvie Andrich-Duval hat sech mat der Onzefriddenheet vu ville Leit duerch alldeeglech d'Verspéidungen an Ausfäll bei den Zich befaasst.





QP Ëffentlechen Transport / Reportage Ben Frin



Duerch reegelméisseg Verspéidungen an Ausfäll bei den Zich géife vill Leit net mat Zäiten op hir Aarbecht kommen a missten déi Stonnen noschaffen, am Privatsecteur géifen d'Mataarbechter un d'Häerz geluecht kréie, moies léiwer erëm mam Auto schaffen ze kommen. An op driwwer nogeduecht gi wier, Entschiedegungen am Fall vu Verspéidungen ze bezuelen, freet d'CSV-Deputéiert Andrich-Duval.



Den Infrastrukturminister Bausch äntwert mat Statistiken, déi d'Pünktlechkeet vun den Zich an der Moyenne mat iwwer 90% uginn, a ronn 98% vun de Fäll hätt och d'Kontinuitéit vum Service kënnen assuréiert ginn. An d'Statistik fléissen allerdéngs nëmmen déi Zich an déi méi wéi 5 Minutten an 59 Sekonnen ze spéit waren, esou wier et vun der EU-Kommissioun recommandéiert. Entschiedegunge fir Verspéidunge wiere net virgesinn.



PDF: Parlamentaresch Fro iwwert den Ëffentlechen Transport (1)



Den LSAP-Deputéierten Yves Cruchten hat sech an enger anerer parlamentarescher Fro mat engem ähnleche Sujet beschäftegt, him ass et speziell ëm d'Käler a Rëmelenger Linn 60 gaangen. Speziell hei géife sech d'Leit iwwer Verspéidungen a verpassten Uschlëss beschwéieren. An op d'Situatioun vun de Verspéidungen och generell kéint an de Grëff bruecht ginn. D'CFL géifen e systematesche Suivi assuréieren, d'Retarde géifen analyséiert ginn, fir eventuell Mesuren ze ënnerhuelen, déi den Erwaardunge vun hire Cliente géifen entspriechen.

Op der Linn 60 wieren 2017 60,6% vun allen Zich pénktlech gewiescht, am Dezember wieren et awer zu Stéierunge komm doduerch, dass um franséische Reseau d'Kontrolleure wéinst Aggressioune géint SNCF Zuchpersonal vun hirem Recht op Récktrëtt Gebrauch gemaacht haten.



Et wier nach ze fréi, fir Konklusiounen iwwer d'Stabilitéit vum neien Horaire ze zéien, deen eréischt den 10. Dezember agefouert gouf. Dat géif awer am éischten Trimester gemaacht ginn, fir den Horaire 2019 eventuell unzepassen. Fir d'Passagéier an Zukunft besser iwwer Stéierungen ze informéiere géifen d'CFL um neie System AURIS schaffen. Och sollen d'Kontrolleure mat Tabletten equipéiert ginn, fir Informatioune méi séier ze kréien. D'Passagéier hätten d'Méiglechkeet sech iwwer d'App CFL mobile oder iwwer Twitter ze informéieren.



PDF: Parlamentaresch Fro iwwert den Ëffentlechen Transport (2)