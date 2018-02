De Centre Héliar an der Weilerbaach gëtt jo elo renovéiert an d'Flüchtlingen, déi do ënnerbruecht waren, hu misse plënneren.

D'ASBL Konterbont, déi an der Flüchtlingshëllef aktiv ass, war entsat, wéi se d'Äntwerte vun de Ministere Cahen a Meisch op zwou parlamentaresch Froen gelies huet an deenen et ëm de Relogement vu Flüchtlingen aus der Weilerbaach geet.

Esou positiv wéi dat alles klengt war et guer net, soen déi Responsabel vun der Organisatioun. Dofir hu si dës Woch an engem oppene Bréif erkläert, wéi dat aus hirer Vue gelaf ass.





Relogement vu Flüchtlingen - Reportage vum Dany Rasque



Et sinn eng Rëtsch Punkten an der Äntwert vun den zoustännege Ministeren, déi esou einfach net wouer sinn, heescht et bei Konterbont. De Max Pesch erkläert, dass et an der Äntwert z.B. géif sou stoen, wéi wann den Olai aktiv beim plënnere gehollef hätt. Dat géif awer net stëmmen. Et hätt schonn domatter ugefaangen, dass d'Leit déi relogéiert goufen, keng Plënnerkëschten zur Verfügung gestallt kruten an och keng Camionnette fir hir Miwwelen ze transportéieren. Si wiere gréisstendeels eleng gelooss ginn op deem Punkt, sou de Max Pesch.Et war an deene leschte Joren ëmmer esou, datt Flüchtlingen, déi vun engem Foyer an deen aneren relogéiert goufen, mam ëffentlechen Transport geplënnert sinn, seet den Yves Piron, den Direkter vum Olai, dem Office luxembourgeois de l'accueil et de l'integration. Dat hätt bis elo och ëmmer gutt geklappt.Wann et wierklech néideg wier, da géif den Olai och hëllefen, sou z.B. wann eng elengstoend Mamm mat 3 Kanner misst relogéiert ginn, géife si en individuellen Transport zur Verfügung stellen. An dësem Fall deen elo hei ugeschwat gouf, wier dat awer guer net de Fall, sou den Yves Piron. Et wiere Leit gewiescht, déi gutt opgestallt waren, deels souguer geschafft hunn an och vill Erwuessener an der Famill haten. Déi konnten dat hirer Meenung no eleng stemmen.Souwisou hätten déi betraffe Leit och net vill ze plënnere gehat, heescht et beim Olai. Déi Leit déi bei den Olai kommen, kéimen z.B. aus Krichsgebidder an hätten da quasi keng Saache bei sech wa se hei ukommen. Si kréien dann eng miwweléiert Wunneng zur Verfügung gestallt a missten deementspriechend just hir perséinlech Saache plënneren, an dat wären dann 1-2 Päck, sou nach den Yves Piron.D'ASBL Konterbont gesäit dat e bëssen anescht... si hunn an hirem Sall zu Bäerdref och nach Këschte stoe mat Saachen, déi Flüchtlinge gehéieren, déi d'Leit awer net konnte mathuelen.En anere Punkt, deen d'ASBL Konterbont stéiert, ass d'Geschicht vun engem Kand, dat am Precoce war an den Ament net an d'Schoul ka goen. Dat Kand wier op Bollenduerf geplënnert a sollt op Bäerdref an d'Schoul kommen an de Precoce. Dat Kand dierf awer elo de Schülertransport net huelen, wéinst de Bestëmmunge vun der Gemeng, esou d'Manon Trombini.Konterbont mécht drop opmierksam, datt d'ASBL hier finanziell a logistesch Hëllef proposéiert huet, datt awer bis elo nach keen do drop reagéiert huet. Beim Olai heescht et, datt een eenzel Fäll net wëll kommentéieren.

Och op der Gemeng zu Bäerdref gouf déi Aktioun kritiséiert. De liberale Buergermeeschter bedauert, zum Beispill, datt net mat der Gemeng kommunizéiert gi wier.





De Joé Nilles



Fir Bäerdref bedeit dësen Delogement vun den am Ganzen 200 Leit och finanziell Aboussen. De geneeë Chiffer ass schwéier ze nennen, rieds geet awer vun op d'mannst 300.000 bis 400.000 Euro.An der Vergaangenheet goufen et scho méi Fermeturë vu Foyeren, déi aus der Vue vu Gemengen an Hëllefsorganisatiounen alles anescht wéi optimal organiséiert waren.