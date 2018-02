Extrait vun der Manif



D’Decisioun fir den Kilic fräizeloossen, wier dem Instanbuler Gericht no nämlech falsch gewiescht. Am Juli zejoert gouf de Mënscherechtsaktivist festgeholl, well hie Member vun der Communautéit vum islamesche Priedeger Fethullah Gülen soll gewiescht sinn. Donieft soll hien de Kommunikatiounssystem ByLock benotzt hunn, mat deem Memberen aus där Communautéit de Putsch 2016 solle geplangt hunn.Reprochen déi de Kilic bis ewell awer ofgestridden huet. An deem Kontext, hat Amnesty Lëtzebuerg e Freideg an der Mëttesstonn virun der tierkescher Ambassade manifestéiert

Déi Reproche wiere falsch, well bis elo schonn zwou Expertise gemaach goufen an do gouf et keng Hiwäiser, déi dës Beschëllegunge kéinte beleeën, ënnersträicht den Direkter vun Amnesty Lëtzebuerg Stan Brabant. Zanter 8 Méint géing ee sech elo scho manifestéieren an och op europäeschem Niveau géinge sech d'Politiker fir eng Fräiloossung asetzen, bis elo huet dat näischt bruecht, dofir misst een an Zukunft weidermaachen an op héchstem Niveau Drock ausüben, sou den Direkter.





Extrait Stan Brabant



Fir datt den Taner Kilic fräikënnt, huet Amnesty Lëtzebuerg bis ewell eng 1.500 Ënnerschrëften hei am Land gesammelt. Amnesty géif dann och e faire Prozess fuerderen, esou nach de Stan Brabant.