Clierf 8 Leit mat Kuelemonoxid-Vergëftung wéint futtissem Uewen

8 Leit hunn um Freideg an der Mëttesstonn zu Clierf an der Groussgaass missen an d'Klinik bruecht ginn wéinst enger Kuelemonoxid-Vergëftung.