Et gëtt eng weider grouss Faillite am Bausecteur, wou 70 Leit betraff sinn. Déi Kéier geet et ëm T.C. Constructions vu Péiteng.

© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

Déi Decisioun gouf e Freideg de Mëtteg aktéiert. Den LCGB steet de Concernéierten zur Säit, fir dass si hir Entschiedegunge kréien, mat virop de Gehälter, déi nach net ausbezuelt goufen.



Hei dat offiziellt Schreiwes:





Le LCGB donne aide et assistance

aux anciens salariés de « T.C. Constructions »

Luxembourg, le 02 février 2018 – Le 02 février 2018, la société « T.C. Constructions », spécialisée dans la construction des bâtiments résidentiels et non résidentiel, a été déclarée en état de faillite. Malheureusement l’entreprise et les emplois des quelques 70 salariés de cette société établie à Pétange n’ont pas pu être sauvés.

Fin janvier, le LCGB a tenu une réunion d’information pour le personnel concerné afin de les pouvoir assister dans l’établissement de leurs déclarations de créances. Il s’agit d’assurer que les salariés puissent toucher le plus rapidement possible les retards de paiement depuis novembre et les indemnités liées à la faillite.

Le LCGB assistera les salariés également dans leurs démarches pour la recherche d’un nouvel emploi.