Fir 2017 kéint et ënner Ëmstänn sinn, dass aus dem Defizit am Zentralstaat eng schwaarz oder rout Null gëtt, dat sot de Finanzminister Pierre Gramegna.

Dat um Freideg an der zoustänneger Chamberkommissioun.



De Moment ass ee souguer nach bei engem Iwwerschoss vu ronn 360 Milliounen Euro, dat sinn awer nach net déi definitiv Zuelen, ofgezu gi mussen hei nach d'Depensen, déi nach net all agerechent sinn an awer wier et interessant ze wësse wéivill dann e bëssen dann ass, ëmmerhi steet an Aussicht en Iwwerschoss am Zentralstaat ze halen.





Staatsfinanzen 2017/Reportage Ben Frin



Et sinn haaptsächlech Depensen, déi op Investitiounen zeréck ze féiere sinn, déi de Finanzminister Pierre Gramegna nach vun deenen 364 Milliounen Euro Iwwerschoss muss ofzéien.



Schlussendlech wäert een dat no 2-3 Méint genee wëssen. Mee schonn haut gesäit een: méi Recetten, manner Depensen. Den Trend a Richtung equilibréierten Haushalt ass op alle Fall z'erkennen. Zum gréissten Deel misst een déi positiv Entwécklung awer op de staarke Wirtschaftswuesstem zeréckféieren, seet d'CSV Deputéiert Diane Adehm.



Dëst wier dat bescht Resultat zanter ville Joren, sot de Finanzminister, déi méi héich Recette wiere virun allem zeréckzeféieren op méi Kierperschaftssteier vun den Entreprisen, déi däitlech méi héich ausgefall wier, wéi di Jore virdrun.



D'Depensen wieren op der anerer Säit manner gewuess wéi d'Joer virdrun.