„Hien huet insistéiert! Et war him schlecht ze widderspriechen!“: Sou huet d'Ugekloten am Prozess wéinst virun allem Abus de faiblesse den haut 87 Joer ale Mann beschriwwen, mat deem senge Kreditkaarte si ëmmer nees Suen opgehuewen hat, wat hir an der Haaptsaach virgeworf gëtt.

D'Fra vun 38 Joer huet de Moien erkläert, de Mann am November 2002 kenne geléiert ze hunn, bei deem senger Niess. Et wär ee mateneen an d'Gespréich komm, an déi ganz Affär hätt mat enger CD ugefaangen.

Abus de faiblesse viru Geriicht



Déi hätt si dem Mann solle laanschtbréngen, wouzou et dann och e puer Wochen dono koum. Hien hätt si eragebieden, si hätten d'CD gelauschtert an hien hir eppes ze drénke ginn. Um Enn hätte si eng ganz Fläsch Likör eragehat. Wéi si hätt wëlle goen, hätt hien dat net gewollt. Hien hätt gesot, wa si géif goen, géif hien hir eng op de Bak schloen. Wourops d'Presidentin vum Geriicht gefrot huet: „Firwat bleift Dir dann?“ Hien hätt si eragezunn a si dunn do iwwernuecht. Si kéint schlecht Nee soen, hätt acceptéiert, aus wéi engem Grond och ëmmer, a wär den Dag drop mam Mann akafe gaangen. „Firwat sidd Der net einfach gaangen?“, wollt d'Riichterin du wëssen: Si kéint net dorop äntweren, hätt déi Zäit awer vill Pëlle geholl. Wat d'Presidentin zur Remarque beweegt huet: „Dat ass fir d'éischt, dass mer dat héieren, dass Der souvill Pëlle geholl hutt!“ Si wär dat ni gefrot ginn, war d'Äntwert heirobber. Si wéisst och net méi ganz vill a wär heiansdo wéi gelähmt gewiescht, woubäi de Mann mat der Zäit anescht gi wär, no e puer Doudesfäll a sengem Ëmfeld. Haut géif si verschidde Saachen och net méi sou maachen!

2011 hätt si du Problemer mat hirem Auto kritt a wëllen en neie kafen. De Mann hätt gemengt, hie géif hir 15.000 Euro bäileeën. Si hätt dat net gewollt, ma hien drop bestanen. „Dir sot ëmmer Neen, an déi aner drängen Iech d'Suen op!?“, huet d'Riichterin dozou bemierkt. De Mann hätt och e Prêt vu 6.000 € gemaach, fir d'Scholde vun hir bei der Krankekeess ze begläichen. Och hei hätt hien drop insistéiert, dass dat géif bezuelt ginn. Dono wär si just dohi vegetéiert, iwwerdeems hie gutt gewiescht wär, wann och launesch. „Dat entsprécht net deem, wat Dir bei der Police sot! A firwat bleift Dir am Haus, wann hie sou ass? Dir bleift awer bis zum bitteren Ende!“, huet d'Presidentin nach ageworf. 2013 wär si fir d'éischt hirer Wee gaangen, hätt sech dunn awer erëm erginn, sou d'Beschëllegt.

Dëse Prozess geet e Mëttwoch virun.