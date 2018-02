Awunner schwätze mat Schäfferot (02.02.2018) D'Awunner aus der Polfermillen hate sech rezent zesummegedoen, fir mam Schäfferot ze schwätzen.

D'Leit, déi di knapp 400 Awunner aus dem klengste Stater Quartier vertrieden, waren de Freideg de Moie voller Hoffnung, dass si an der Stater Gemeng op en oppent Ouer stoussen, wat hier Fuerderungen uginn, virop och wat de fréieren Industrie-Site vun der Polvermillen ugeet, op deem Depollutiounsaarbechte lafen a wou spéider eng nei Cité mat 600 Awunner entstoe soll. Aner Suergen hu sech zum Beispill ëm de Bus-Horaire gedréit, grad wéi de Manktem u Parkplazen. No annerhallwer Stonn laangen Diskussioune war een op Säite vun de Bierger ganz positiv iwwerrascht.Kléng Onzefriddenheet just wat de PAP Polvermillen ugeet, hei hätte sech d'Bierger gewënscht, dass de Schäfferot méi aktiv gëtt, fir Informatiounsaarbecht ze leeschten.Ganz konkret huet een och op d'Suerg reagéiert, fir dass de Quartier nach besser un de Busreseau ugebonne gëtt.D'Bierger aus der Polvermillen kruten deemno Satisfaktioun a kënnen also geschwënn zesumme mat der Gemeng hire Quartier ganz basisdemokratesch matgestalten.