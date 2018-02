Dëst Joer sollen 3 Aspekter besonnesch ënnert d'Lupp geholl ginn, éischtens d'Konsequenze vum Brexit, zweetens de Problem vum Logement, hei wëllt een op d'Prozedure kucken, déi hei am Land dacks ze laang wieren. An drëttens d'Auswierkunge vun der internationaler Fiskalitéit, déi harmoniséiert gëtt.



Den DP-Deputéierten Eugène Berger erkläert, datt Betriber do besteiert ginn, wou se hir Haaptaktivitéit huet. Dat wier u sech keen Nodeel fir de Lëtzebuerger Standuert. All déi Mesuren am Kader vu "BEPS" ginn an allen OECD-Länner duerchgesat, dat wier jo jiddwereen op dem nämmlechten Niveau. Da wier eisen Know-How ee Virdeel.





Den Eugène Berger



Kéint de sougenannte BEPS dann net awer Desavantage bedeiten, wann een Entreprise Virdeeler net méi ka proposéieren, déi et soss awer ëmmer gouf?



Den Eugène Berger: Et géif een no vir kucken. Et géing drëms goen, fir d'Zukunft ze gestalten, och am Sënn vun enger Croissance.





Den Eugène Berger (2)



No deenen 3 Méint Analyse-Aarbecht hei am Land wäert den FMI säi Rapport wéi ëmmer ronderëm de Mount Mee virleeën.