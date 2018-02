© RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens

Demenz ass déi heefegst neuro-degenerativ Krankheet zu Lëtzebuerg. Et kann ee se zwar net heelen, mä an de leschte Joren huet d'Fuerschung vill Fortschrëtter gemaach a konnt Risiko-Facteuren identifizéieren, mat deenen een der Krankheet elo entgéintwierke kann. Genee dofir huet de Gesondheetsministère elo een Demenz Preventioun-Programm lancéiert.





Preventioun-Programm Demenz / Reportage Annick Goerens



Zu Lëtzebuerg ginn et iwwer 6.000 Leit, déi mat Demenz liewen, an all Joer komme Schätzungen no 2-300 nei Fäll derbäi. D'Krankheet kann een nach ëmmer net heelen, mä duerch gezielt Agrëff géint sougenannte Risiko-Facteure kann een de Verlaf vun der Krankheet positiv beaflossen, erkläert de Professer Dr. Rejko Krüger vum "Luxembourg Center for Systems Biomedicine". Zu dëse Risikofacteuren zielen d'Fëmmen, d'Iwwergewiicht, een ze héije Bluttdrock, de Bluttzocker oder och nach Depressiounen.

Wann ee mierkt, dass een ufänkt kognitiv limitéiert ze sinn, sech also net méi gutt konzentréiere kann oder och alt emol Saache vergësst, soll ee sech u säin Hausdokter riichten. Hei gëtt dann e Risikoprofil opgestallt, wou da gekuckt gëtt, wéi eng Facteuren bei all eenzel Persoun gezielt gefërdert solle ginn.



Wei geet et da virun? Mat Hëllef vun där Sekundärpreventioun wëllt een de Patienten et erméiglechen eng cibléiert Prise en charge ze kréien. Dat geschitt iwwert ee Memory-Coach an iwwert spezialiséiert Dokteren. D'Leit ginn dann en charge geholl, gi guidéiert a kréien een individuelle Programm gemaach, sou d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch.



An Zukunft sollen d'Leit am ganze Land esou Ulafstelle fannen.



De pdp ass e ganz neien Usaz fir de Grand-Duché. All Demenz där een domadder kéint entgéintwierke wär ee Succès, sou nach d'Gesondheetsministesch.



De Programm gëtt iwwregens vum Gesondheetsministère finanzéiert. Am Ganzen ass e Budget vun annerhallwer Millioun Euro virgesinn.