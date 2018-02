Um CR306, der Streck tëscht Viichten a Groussbus ass an der Nuecht op e Samschdeg géint 2.20 Auer en Auto vun der Strooss ofkomm an huet sech iwwerschloen.

© Police

De Chauffeur huet an enger laanggezunner Lénks-Kéier d’Kontroll iwwer säi Gefier verluer gehat, ass an de Summerwee geroden, krut do e Bam ze paken, an huet sech an eng Wiss iwwerschloen, wou en um Daach leie blouf.

Den Auto huet du Feier gefaangen.

Fir en 32 Joer ale Mann, en Awunner vu Viichten, deen eleng am Auto souz, sollt all Hëllef ze spéit kommen, hien ass nach op der Onglécksplaz verstuerwen.

Nieft dem Ettelbrécker Samu an de Secouriste vu Groussbus, Réiden an Ettelbréck, war och de Groupe de support psychologique vun der Protex am Asaz.



D'Joer huet net gutt op eise Stroossen ugefaangen. Bannent engem Mount hu scho 7 Leit hiert Liewen am Verkéier gelooss.