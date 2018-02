Enseignantsgewerkschaft fuerdert nei Reform (03.02.2018) Um Rassemblement e Samschdeg de Moien zu Bouneweg waren iwwert 350 Enseignants-Studenten a Stagiaire präsent. Zesummen mat de Studenten, wäert den SEW, an den nächste Meint dann och Entrevuen mat der Regierung an de politsche Parteien hunn.

Déi annoncéiert Changementer beim Stage fir Enseignantskandidaten an der Grondschoul sinn e Freideg am Regierungsrot ugeholl ginn. D'Adaptatioune goufe jo tëscht dem Educatiounsministère an der Gewerkschaft SNE ausgehandelt. Den SEW dogéint war net an d'Diskussioune mat agebonnen a gesäit déi ganz Changementer och kritesch.



D'Längt vum Stage wier net den Haaptproblem gewiescht, ma d'Ausriichtung, esou de Syndikat Erzéiung a Wëssenschaft vum OGBL.



D'Enseignantsgewerkschaft huet um Samschdeg de Moien, zesumme mam Landesverband an der FGIL op e Rassemblement an de Casino syndical op Bouneweg invitéiert, fir hir Fuerderungen a sënnvoll Alternative fir de Stage de concernéierte Stagiairen a Studente virzestellen.





Interview mam Patrick Arendt vum SEW.



Bei eis am Journal um 10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg huet de President vum SEW Patrick Arendt zwar begréisst, datt de Stage gekierzt gëtt. Déi annoncéiert Changementer awer géifen net den Haaptproblem vum Stage léisen, an zwar de groussen Drock, déi duebel Belaaschtung, där d'Stagiairen ausgesat sinn.

Fir de SEW hätt vill méi missen un der Ausriichtung vum Stage geschafft ginn. Déi Jonk sollten Vertrauenspersounen un d'Säit gestallt kréien, fir ze hëllefen an net fir ausgebilte Leit zousätzlech ze préiwen.De SEW ass och d'Accord, fir eng kuerzfristeg Iwwergangsléisung ze fannen, fir méi Enseignanten ze rekrutéieren. Déi Léisung dierft awer net, op Käschte vun deenen déi jorelaang studéiere ginn, institutionaliséiert ginn.Wann haut ee Véierel vun de Schoulstonne vu Chargéë gehale ginn, kënne mer net weider an déi Richtung goen, sou de Patrick Arendt.

Den SEW sicht den Ament d’Gespréich mat de politesche Parteien fir hir Doleancen ze presentéieren.