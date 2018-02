Cannamedica begréisst Pilotprojet, och wann nach vill Froen (03.02.2018) D'Associatioun, déi ë.a. aus Wëssenschaftler, Mediziner, Patienten a Psychologen besteet, setzt sech jo fir d'Legaliséierung vu medezineschem Cannabis an.

Ee Joer no der Grënnung vun Cannamedica zitt de President Serge Schneider ee positiven Bilan. Virun allem bei Krankheete wéi MS, Epilepsie, Parkinson an Alzheimer kéint de Cannabis bei de Patiente fir Erliichterung suergen.

Op der éischter Generalversammlung weist ee sech zefridde mat de Resultater vun den Aktivitéiten am leschte Joer. Virun allem de Pilotprojet, deen d'Regierung Enn 2017 annoncéiert huet, wier e Schrëtt an déi richteg Richtung. An enger Testphas soll de Konsum vum Cannabis fir therapeutesch Zwecker erlaabt ginn.



Par konter géingen nach vill Froen opstoen. Cannamedica kritiséiert, dass den Accès zum Cannabis ze restriktiv ass an an hiren An net duergeet. En ass just fir e klengen Deel vu Patienten mat bestëmmte Krankheeten reservéiert. Dobäi géing de medezineschen Cannabis a ganz ville Beräicher positiv wierken. D’Line Olinger, Member vum Comité an MS-Patientin, hëlt es zum Beispill fir besser schlofen ze kënnen. Dass de Konsum aktuell illegal ass, wier eng schwiereg Situatioun.



Iwwerdeems wier eng Testphas an hiren Aen iwwerflësseg, well déi positiv Effekter vu medezineschem Cannabis scho längst bekannt wieren. Wéini genee déi Testphas soll ulafen, ass nach net bekannt.



D'Associatioun fuerdert eng Clarificatioun vun der politescher a legislativer Positioun, déi d'Regierung à long terme adoptéiere wëll.

Deen nächste Schrëtt fir Cannamedica wier et dem Serge Schneider no op d'Parteien duerzegoen an d'Gespréich ze sichen en vue vun de Wahlen dëst Joer.