© RTL-Archiv

Tëscht Stadbriedemes a Wuermer hat en Automobilist e Freideg géint 20 Auer säin Auto matten an der Strooss stoe gelooss, huet de Motor lafe gelooss a geschlof. D'Beamten hunn de Chauffer waakreg gemaach, deen huet awer refuséiert, aus dem Auto ze klammen an huet sech zimlech staark dogéint gewiert. Um Policebureau huet en op d'Beamte gespaut a si menacéiert. De Mann ass an de Passagearrest komm a gouf protokolléiert.



Zu Déifferdeng an der Rue Dr Conzemius gouf et an der Nuecht op e Samschdeg kuerz viru 4 Auer eng Kläpperei. E Mann huet mat engem Prabbeli op en anere Mann geschloen an huet och d'Beamten domadder an d'Gesiicht geschloen, wéi déi agegraff hunn. Déi alkoholiséiert Persoun gouf och an de Passagearrest bruecht a krut e Protokoll.



An op der Haaptstrooss zu Käerjeng hat d'Police kuerz virun 3 Auer och mat engem alkoholiséierte Mann ze dinn, dee blesséiert iwwert d'Strooss getierkelt ass, ma sech näischt wollt soe loossen. Déi Persoun huet e puer mol an de Policeauto gespaut a wollt sech och an der Klinik net berouegen. Och dee Mann ass an d'Ausniichterungszell komm.





D'Police huet e Freideg och zwou méi grouss Kontrolle gemaach, eng zu Dikrech an eng um Wandhaff. D'Beamten hu sech haaptsächlech fir d'Pabeieren intresséiert, si hunn awer och kontrolléiert ob d'Chauffere blénken, fir aner Leit virun de Policekontrollen ze warnen.



D'Polizisten hunn 26 Avertissements Taxés geschriwwen. E Gefier, dat en Auto quasi ongeséchert transportéiert huet, gouf immobiliséiert an de Chauffer krut e Protokoll.



D'Police erënnert drun, datt esou grouss Kontrollen och gemaach ginn, wann no Verbriecher gesicht gëtt, zum Beispill no enger Entféierung vun engem Kand oder no engem Iwwerfall. Dofir wier et geféierlech a liichtsënneg fir aneren Autoen ze blénken. Dat bescht Beispill wier eng Kontroll en Donneschden gewiescht, bei där d'Beamten eng Persoun erwëscht hunn, no där gesicht gouf.