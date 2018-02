All Joer kréie ronn 3.000 Leit hei am Land d’Diagnos vu Kriibs. Vun allen Doudesfäll ass en an 28,2% zu Lëtzebuerg och d'Doudesursaach.

Weltwäit gesinn, gouf et den Zuele vun der WHO no, am Joer 2015 8,8 Millioune Stierffäll. Zu Lëtzebuerg waren et der 1.108.

Bei de Männer hei am Land gëtt am dackste Longekriibs diagnostizéiert, bei de Fraen ass et Broschtkriibs.





D’Fondation Cancer huet sech jo der Betreiung vu Kriibs-Patiente schonn zanter 1994 verschriwwen. Zejoert hunn net manner wéi 345 Koppelen, Famillen oder Eenzelpersoune bei alles an allem gutt 1.400 psycho-therapeuteschen oder psycho-onkologesche Berodunge vun der Fondatioun matgemaach.

Zu den Highlights vun den Organisatioune gehéiert all Joers awer och de Relais pour la Vie, e Solidaritéit-Laf an der Coque, deen dëst Joer de Weekend vun 24. a 25. Mäerz wäert sinn.