Anstänneg erféiert ass e Samschdeg den Owend eng Fra, déi an hirer Schlofkummer vun engem Abriecher iwwerrascht gouf.

De jonke Mann hat sech géint 22 Auer zu Waarken an der Rue de Welscheid iwwer d'Terrassendier Zougang zum Eefamilljenhaus verschaf a wuel net gemierkt, dass d’Proprietärin doheem war.

Hien huet sech dunn awer glécklecherweis ewechgemaach, schreift d’Police an hirem Bulletin.



Beim Abriecher soll et sech ëm e Mann ëm déi 20 Joer handelen. En hat e méi ronnt Gesiicht a war däischter ugedoen. en hat och eng schwaarz Mutz u mat wäisser Schrëft.



Weider Abréch an Eefamilljenhaiser



Stroossen, Rue Schafsstrachen

Sennengerbierg, Rue du Golf