Zanter iwwer 50 Joer ënnerstëtzt d'Associatioun "Aide à l'Enfance de l'Inde et du Népal" mat verschiddene Projeten d'Entwécklung an Indien an am Nepal.

Um Sonndeg gouf dann och scho fir déi 40. Kéier den traditionellen indesch-nepalesesche Bazar organiséiert. Nieft typeschem Iesse konnten d'Visiteuren och indesch Musek an Danz kenne léieren, oder handgemaache Produiten a Bicher kafen.

Mat de Suen, déi um Sonndeg erakomm sinn, gi Projeten am Beräich vun der Educatioun finanzéiert. Virun allem an den äermste Regioune feelt et an de Schoulen un elementarem Material, wéi zum Beispill Bänken a Pulter. Mee och d'Léierpersonal wier net ëmmer qualifizéiert an géing net regelméisseg an déi aarm Deeler ënnerriichte goen. D'AEIN setzt sech fir d'Recht op eng Educatioun fir all d'Kanner an.



Bis elo sinn am Ganze ronn 650 Projeten an deenen zwee Länner ëmgesat ginn.