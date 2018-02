Journée de l'ingénieur (04.02.2018) Haut bedaueren déi Responsabel vun der Associatioun Da Vinci, datt net méi genuch Lëtzebuerger Beruffer wéi Ingenieur respektiv Wëssenschaft studéieren.

Wei d'Zäiten änneren! Haut bedaueren déi Responsabel vun der Associatioun Da Vinci, datt net méi genuch Lëtzebuerger Beruffer wéi Ingenieur, respektiv Wëssenschaft studéieren. Enn der 70er Joeren hu frësch ausgebilte Chemiker, wéi den Norbert Majerus, praktesch missen de Wee an d'Ausland sichen.35 Joer méi spéit, huet den Norbert Majerus Karriär ronderëm ee Stéchwuert ''der Innovatioun'' déisäit dem Atlantik gemaach. Bei der weltwäiter Nummer 3 vum Pneu "Goodyear". Während dem leschte Joerzéngt huet de Lëtzebuerger d'Roll vum Mentor an engem ganz spezifesche Beräich iwwerholl. Dem ''Rationellen Denken'', ''Effikass sinn'', wat eng nei Industriell Revolutioun agelaut huet.Munches gouf a Fro gestallt. Zum Beispill d'Roll vum Manager. A Fro gestallt gëtt den Ament och d'Manéier wéi Produzéiert gëtt. D'Masseproduktioun ass a Fro gestallt, mat u sech enger grousser Chance fir Länner wéi Lëtzebuerg. Et gëtt nëmmen nach dat produzéiert, wat och verkaaft gëtt. Doduerch muss op deene Plaze produzéiert ginn, wou d'Saache spéider och verkaaft ginn.Eng Iwwerleeung, déi Goodyear den Ament grad hei zu Lëtzebuerg, als Weltpremière ëmsetzt. 77 Milliounen Dollar ginn zu Diddeleng investéiert, an e Wierk vun eben der neister Generatioun. An deem 70 Leit eng hallef Millioun Pneuen d'Joer produzéiere wäerten. Just in Time.