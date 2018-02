Den Dan Biancalana war jo bis ewell President vum Syndikat an hat seng Kandidatur nach eemol gestallt.

Et goung 18 zu 15 aus, bei zwou ongëltege Stëmmen.

Och wann dëst Resultat vläicht iwwerraschend schéngt, sou gouf den Diddelenger Buergermeeschter awer net desavouéiert, mä RTL-Informatiounen no gouf et hei ewell am Virfeld vum Vott Ofsproochen tëscht de Parteien, sou datt kloer war, datt de Roberto Traversini d'Stëmme vun de Minetter CSV-Vertrieder am Syndikat géif kréien, sou datt et zu dëser Majoritéit koum.

D'Konterpartie wier an deem Fall ënnert anerem gewiescht, datt de Pierre Melina de Poste vum neien TICE-President krut, wat jo zanter dem leschte Mëttwoch de Fall ass.

En aneren Accord tëscht de Parteien ass eisen Sourcen no deen, datt de Monnerecher CSV-Buergermeeschter Jeannot Fürpass de neie President vum Syndikat Minettekompost gëtt, deen den Ament vum Diddelenger LSAP-Schäffe René Manderscheid geleet gëtt.

Am Büro vum Minetter ProSud-Syndikat sinn nieft Traversini a Biancalana, och den Escher Buergermeeschter Georges Mischo an d'Monnerecher CSV-Conseillère Anouk Boever-Thill.

Am Syndikat fir d'Promotioun an d'Entwécklung vun der Sud-Regioun sinn 11 Gemengen vertrueden - dee wichtegste Projet, deen elo usteet ass natierlech Esch Kulturhaaptstad 2022.