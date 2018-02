Géint 5.50 Auer ass en Auto tëscht Kielen a Mamer bäigaangen. De chauffer hat an engern Lénkskéier d'Kontroll verluer a krut e Bam ze paken. Hie gouf liicht verwonnt. D'Police huet nom Accident festgestallt, datt de Mann nach Summerpneuen op sengem Auto drop hat.



Kuerz virun 9 hat et op der Areler Strooss zu Capellen gerabbelt. Zwee Ween waren do anenee gerannt. Hei blouf et beim Materialschued.



Ëm 20.30 Auer ass tëscht Stengefort an Äischen en Automobilist an e Bam gerannt. Do ass ee Blesséierten ze notéieren.



Aus dem Police-Bulletin

Bei enger Policekontroll zu Angelduerf ass géint Hallefnuecht en Automobilist einfach fortgefuer an ass mat héijer Vitesse duerch d'Uertschaft virum Policeauto fort gerannt. De Chauffer ass méi spéit zu Ierpeldeng an der Laduno-Strooss bäigaangen. Den Alkoholtest war positiv an de Permis ass fort.



Da waren nach zwee aner Automobilisten zimlech presséiert. Zu Senneng an der Tréier Strooss gouf e Won mat 82 geblëtzt wou 50 erlaabt ass. Am Gousseler Tunnel war e Chauffer mat 142km/h ënnerwee, wou 90 ass.