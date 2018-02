Visitt vum Bodo Ramelow (05.02.2018) Deen eenzegen däitsche Ministerpresident vun der Partei "Die Linke" huet e Méindeg de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel gesinn a war och an der Chamber.

De Bodo Ramelow



Den däitsche Politiker ass zanter e Sonndeg op Visitt zu Lëtzebuerg an huet sech bei enger Entrevue am Staatsministère och zum Thema 3er-Koalitioun geäussert. Do hätt Lëtzebuerg jo genee wéi Thüringen "Neiland" betratt an nei Accente gesat: "Wir haben beide Neuland betreten, jeder in seinem Land."

De Xavier Bettel



Op d'Fro, ob déi Lénk och hei zu Lëtzebuerg d'Chance op eng Plaz an der Regierung hätten, a Form vun enger 4er-Koalitioun, wollt den däitsche Politiker net äntweren. De Premier Xavier Bettel gesäit eng Zesummenaarbecht mat déi Lénk éischter als onwahrscheinlech. Et géif ëm d'Politik goen, déi ee mat engem Koalitiounspartner kéint maachen, an do léichen DP a Lénk a ville Punkte wäit auserneen.

© Lynn Cruchten/RTL © Lynn Cruchten/RTL © Lynn Cruchten/RTL © Lynn Cruchten/RTL © Lynn Cruchten/RTL © Lynn Cruchten/RTL © Lynn Cruchten/RTL © Lynn Cruchten/RTL © Lynn Cruchten/RTL « ZréckWeider »

En date du 5 février 2018, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a accueilli le ministre-président du Land de Thuringe, Bodo Ramelow, à l'Hôtel de Bourgogne.

Les discussions ont permis d'aborder l'échiquier politique actuel en Allemagne et la situation politique au niveau régional.

Les relations bilatérales entre le Land de Thuringe et le Luxembourg ont également été abordées. Dans ce contexte, il a été particulièrement question du développement des relations bilatérales au niveau culturel et sur le plan de la recherche, notamment au niveau high tech.







Communiqué vun der Chamber



Le Président de la Chambre des Députés, Mars Di Bartolomeo, et le Président de la Commission des Affaires étrangères et européennes, Marc Angel ont accueilli, le lundi 5 février, le Ministre-Président de l'Etat libre de Thuringe Bodo Ramelow. Les discussions ont notamment porté sur l'importance de renforcer le domaine social.



Insister sur le social



L'importance de renforcer le domaine social, tel était le message principal du Ministre-Président de l'Etat libre de Thuringe Bodo Ramelow, reçu par le Président de la Chambre des Députés, Mars Di Bartolomeo, et du Président de la Commission des Affaires étrangères et européennes, Marc Angel, le lundi 5 février, au Parlement luxembourgeois. Une affirmation partagée et soutenue par Mars Di Bartolomeo qui a précisé que même lors de la crise financière, le système social luxembourgeois - basé sur la solidarité - n'a pas été affaibli ou remis en cause.

Retrouver la confiance des citoyens

Les causes pour lesquelles les citoyens se détournent de plus en plus des partis politiques traditionnels étaient un autre sujet évoqué lors de l'échange de vues. Les trois interlocuteurs ont insisté sur le fait qu'il faut regagner la confiance des citoyens dont certains se sont sentis abandonnés à cause des phénomènes de la mondialisation et du néolibéralisme en Europe. Les trois hommes politiques étaient d'accord qu'il est essentiel de comprendre les raisons pour la peur des citoyens. L'importance de l'intégration des réfugiés était également un sujet évoqué lors des discussions.

L'essor du Land de Thuringe

Bodo Ramelow a également informé ses deux interlocuteurs luxembourgeois sur le développement économique et surtout industriel qu'a connu le Land de Thuringe ces vingt dernières années. Le taux de chômage y avoisine les 5%, presque 25 % de moins qu'il y a 20 ans. Face à cet essor industriel et économique, le Land est également confronté à une pénurie de professionnels qualifiés, d'où la nécessité d'attirer des travailleurs étrangers, a-t-il expliqué.