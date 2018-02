Lëtzebuerg brauch Debatt iwwer nohalteg Wirtschaftspolitik (05.02.2018) D'Diskussiounen an de leschte Wochen, notamment ronderëm déi geplangten industriell Projete Jughurtsfabréck, Google a Steewollfabréck, hätten dat gewisen.

"Lëtzebuerg brauch eng richteg Debatt iwwer eng nohalteg Wirtschaftspolitik." Dat fuerdert e Méindeg de Moien de Mouvement écologique op enger Pressekonferenz.





Méi nohalteg Wirtschaftspolitik/Reportage Annick Goerens



D'Presidentin vum Mouvement Ecologique Blanche Weber



De Rifkin-Prozess kéint dobäi awer net den eenzege Moossstaf si fir d'Lëtzebuerger Nohaltegkeetspolitik, kritiséiert de Moien de Mouvement Ecologique a kuckt och op ganz konkret Beispiller. Virop natierlech déi geplangte Projete Google, d'Jughurtsfabrik an d'Steewollfabrik.D'Presidentin vum MouvEco Blanche Weber formuléiert et unhand vun der geplangter Jughurtfabrik ganz iwwerspëtzt. Si ënnersträicht, dass d'Jughurtfabrik hir Mëllech ganz bëlleg éierens aneschters kafe geet, domat huet eis Landwirtschaft näischt dovunner. Zudeem géinge si vun den 80% Steierreduktioune profitéieren. D'Blanche Weber gesäit keng richteg Plus-value an ass der Meenung dësen Terrain wier och besser ugeluecht.

D'Rifkin-Strategie eleng wär keng Äntwert op d'Wuesstemsfro. An Zukunft wär et dofir wichteg ze kucken, wann e Betrib sech am Grand-Duché wëll néierloossen, wat e géing un gesellschaftlecher a sozialer Plus-Value mat sech bréngen. Et misst een et fäerdegkréien, Betriber an d'Land ze kréien, déi manner Ressourcë verbrauchen.Et géinge schonn eng Partie Instrumenter ginn, fir eng méi nohalteg Wirtschaftspolitik ze maachen. De MouvEco proposéiert dofir eng ganz Réi Mesurë mat deenen een d'Wirtschaftspolitik elo scho kéint nohalteg gestalten. Zum engen eng regional Plus-Value kreéieren, erkläert d'Vize-Presidentin Béatrice Kieffer. Zum anere misste mëttelstänneg a kleng Betriber hei am Land méi gehollef kréien, fir een neie Standuert ze fannen, wéi grouss global Acteuren (global players) wéi Google ...Donieft fuerdert de Mouvement Ecologique och, dass een no alternative Modeller sicht, fir de Sozialsystem ze finanzéieren. Dës Ofhängegkeet géing op laang Dauer net méi fonctionnéieren, et bräicht een e Paradigmewiessel, sou nach d'Béatrice Kieffer vum MouvEco.