© Pol Arlé

Et soll eng Stäip sinn, fir zu deene Suen ze kommen, déi fir en neie Projet gebraucht ginn. Fir nach méi efficace a méi séier ze sinn, ass déi sougenannte "Mutualité de cautionnement" vun der Chambre de commerce iwwerschafft ginn.



Um Méindeg goufen déi nei Modalitéite virgestallt a Cooperatiounsaccorden mat enger Rei Banken an den europäesche Partner am House of Entrepreneurship ënnerschriwwen.



Huet eng PME Problemer, fir bei der Bank Sue geléint ze kréien, kann d'Mutualitéit als Bierg asprangen. Net nëmme méi fir 50.000 wéi bis ewell, mä souguer fir 250.000 Euro. De Montant geet also substantiell an d'Luucht. Grad wéi d'Betriber, déi vun der Hëllef profitéiere kënnen. Dat waren der traditionell aus dem Horeca-Beräich a kleng Commercer. Zanter dem 1. Januar kommen och Start-Uppen an allgemeng innovativ Betriber a Fro. Ënnerstëtzt gëtt dat Ganzt vum europäeschen Investitiounsfong aus deem 20 Milliounen Euro zur Verfügung gestallt ginn.



Déi nei Hëllefen fir Kleng- a Mëttelbetriber, déi de Wirtschaftsministère ausgeschafft huet, sinn nach um Instanzewee. Et hofft een, datt den Avis vum Staatsrot net méi laang op sech waarde léisst.

Neie President vun der Mutualitéit ass de Fernand Ernster.