D'Kommunikatiounspolitik vum Olai, dem Office luxembourgeois de l'accueil et de l'integration schéngt net déi allerbescht ze sinn.

Nodeems d'Gemeng Bäerdref bedauert huet, datt si schlecht iwwert d'Renovatioun vum Centre Heliar informéiert gouf, confirméiert déi fréier Buergermeeschtesch aus der Gemeng Monnerech, datt d'Informatiounspolitik net besser war, wéi zejoert d'Flüchtlingen aus dem Foyer Féiz hu misse plënneren.





Kommunikatiounspolitik vum Olai/Reportage Dany Rasque



Och do woussten déi Responsabel op der Gemeng net Bescheed, datt d'Flüchtlingen de Foyer géife verloossen. Dat ass d'Buergermeeschtesch vun deene Betraffene gewuer ginn, net vum Olai.



D'Kommunikatioun mam Office luxembourgeois de l'accueil et de l'integration huet och deemools net immens gutt funktionéiert, erënnert sech d'Christine Schweich, déi fréier Buergermeeschtesch vu Monnerech.



Net optimal heescht an dësem Fall, datt et mat Amenter guer net esou einfach war, mat engem vum Office luxembourgeois de l'accueil et de l'integration ze kommunizéieren, och wann d'Gemeng sech dru ginn huet.



Genee wéi de Buergermeeschter vu Bäerdref bedauert och déi fréier Buergermeeschtesch vu Monnerech, datt dem Olai sech net méi dru gëtt vis-à-vis vu Gemengen, déi hëllefe wëllen.



Och den Oflaf vun der Plënneraktioun war am Foyer Féiz d'selwecht wéi op der Weilerbaach, d'Refugiéeën hate keng Ënnerstëtzung vum Office luxembourgeois de l'accueil et de l'integration. Net esou einfach fir déi Betraffen, déi dach an enger spezieller Situatioun sinn.



Dofir hunn deemools zu Monnerech d'Leit vun der Gemeng an aner Fräiwëlleger gehollef. Si all hu gären eng Hand mat ugepaakt, wieren awer sécher net béis gewiescht, wa se am Viraus vum Olai informéiert gi wieren.