RTL Today - Promo (29.01.2018) -

D'Zil ass et, net nëmmen national an international Noriichten an Entertainment op Englesch unzebidden, mä och eng Kommunikatiounsplattform ze ginn. Et soll ee sech austauschen an Erliefnesser mat anere Leit deele kënnen. Iwwerdeems wéilt een e Lien zum Rescht vun der Populatioun schafen.

Ganz einfach: de kompletten RTL-Neiegkeeten-Iwwerbléck, national an international, op Englesch!Déi gewinnten Informatioun, déi Dir zu zeg Zéngdausenden all Dag op RTL.lu kënnt noliesen, op Foto-Galerië kënnt kucken an och a ville Videoen an Original-Téin a Reportagë kënnt suivéieren, ass also elo och op Englesch ze consultéieren.D'Offer entsprécht de Gewunnechten an de Realitéiten am Grand-Duché: Alles an allem schwätzen an der Moyenne eng 97.000 Leit all Dag op der Schaff, doheem oder an der Schoul englesch. Statec-Etüden no beherrsche 7 vun 10 Awunner d'Englescht gutt bis ganz gutt.RTL Today adresséiert sech also esouwuel u Leit, déi Englesch vu Kand op schwätzen, wéi och u User, déi un där Sproch interesséiert sinn ... fir si gëllt vun haut un eng Adress, fir komplett informéiert ze sinn: today.lu, grad wéi och d'Optrëtter op Twitter Facebook . An natierlech op Appen:IOS: https://itunes.apple.com/us/app/rtl-today/id1335630401?ls=1&mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.rtl.newmedia.today

RTL Today (05.02.2018) Watch today’s local and world news summary.

D'Homepage vum neien Internetsite RTL Today.

4 Méint laang hunn am Ganzen 23 Leit um neien Internetsite geschafft. Redakteren, Iwwersetzer an eng technesch Ekipp hunn dofir gesuergt, dass alles prett ass fir dee groussen Dag. Eleng um Logo an um Layout vun RTL Today ass wochelaang gefeilt ginn.D'Ekipp vun den RTL-Today-Journaliste gëtt geleet vum Lisa Burke an dem Natascha Berndt.D'Redaktioun vun RTL Today schafft dobäi och enk zesumme mat der franséischer an der lëtzebuergescher Ekipp vum RTL. Si verschafft dee Contenu, deen op béide Säiten erakënnt, a passt en hirem Public un. Do dernieft produzéiert si awer och eege Contenuen, déi spezifesch op hir Zilgrupp ausgeriicht sinn.