Him gouf virgehäit, schëlleg ze sinn um Doud vun engem 75 Joer ale Mann. De Beschëllegten hat deemools am spéide Moien 1,05 Promill Alkohol am Blutt, war ze séier ënnerwee an hat net genuch Ofstand gehale beim Iwwerhuele vum Auto vum Affer. Dat Gefier war an e Bam gerannt, nodeems de Sportswon vum Ugekloten et gesträift hat. D'Affer war zwou Stonnen drop verscheet.

D'Autopsie hat virun allem Blessuren um Kierper gewisen, zum Beispill eng ganz Partie gebrache Rëpper. fir en 1. Rechtsmedeziner war d'Doudesursaach ënnert anerem e bannenzegt Verbludden. En zweete Rechtsmedeziner sot, dass d'Affer säi Gurt net un hat, bei enger Kollisioun géif een dann no vir fléien, wat virun allem Gefore fir de Broschtberäich géif mat sech bréngen. Den eelere Mann wär ënnert anerem an d'Steier geflunn, hätt en de Gurt ugehat, wär et net zu liewensgeféierleche Blessure komm. En Expert dann huet d'Vitesse vum Affer sengem Auto bei der Kollisioun mam Bam op 30 bis 40 Kilometer an der Stonn chiffréiert. De Sportswon hätt iwwerdeems tëscht 44 an 90 Kilometer à l'heure drop gehat, do wou 50 erlaabt ass.

Engem Polizist no hat de Beschëllegten extrem getierkelt, war richteg duercherneen a sou midd, dass en um Büro ageschlof wär. Hien hätt nach ni ee sou gesinn an den Androck gehat, den Ugeklote wär immens voll. Deen hätt och net vill vum Accident gewosst, genee wéi Deeg dono. En hätt virun der Sortie vum Duerf ugefaangen z'iwwerhuelen a wuel aus dem Sportswon eraus net vill gesinn.

Hie kéint sech nach un d'Iwwerhuelen erënneren, wéisst vun dono awer net méi vill, sou de Beschëllegten. En hätt déi Zäit Schwieregkeete gehat fir ze schlofen, zwee Liter Béier gedronk, fir midd ze ginn, an den Ausfluch mam Sportswon wär keng gutt Decisioun gewiescht. De Mann sot, hien hätt ze séier acceleréiert. Säin Affekot huet ervirgestrach, dass d'Affer de Gurt net un hat, säi Client hätt wuel d'Accident, net awer den Doud vum eelere Mann provozéiert, och wann et e grousse Feeler gewiescht wär, sech sou hannert d'Steier ze setzen, sot de Me Bingen.

Fir d'Vertriederin vum Parquet dogéint huet den Doud vum Affer zwee Grënn: d'Iwwerhuele vum Ugekloten an d'Net-Ustrécke vum Affer. Dem Beschëllegte seng Feeler, am Duerf iwwerholl an d'Acceleratioun vum Sportswon ënnerschat ze hunn, géife mam Doud vum Affer zesummenhänken, sou dass eng Prisongsstrof vu 6 Méint mat Sursis ze sprieche wär, dobäi sollt e Fuerverbuet vun 3 Joer kommen, een Deel dovu fest, deen anere mat der Erlaabnis, fir op d'Schaff ze fueren, eng ugemoosse Geldstrof an d'Confiscatioun vum Auto.

D'Uerteel an dëser Affär ass fir den 22. Mäerz.