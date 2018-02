Dacks gesäit ee Gewënnspiller an de soziale Medien, wou ee Smartphonen oder ganz Autoe gewanne kann.

Dass hei net ëmmer alles ganz legal ofleeft, mierkt ee spéitstens dann, wann ee bei esou engem Gewënnspill matgemaach huet. Et gesäit aus, ewéi ee ganz offizielle Facebook- oder Instagram-Account vun RTL oder anere bekannte Chaînen. D'Zil vun deenen, déi esou Säite kreéieren ass et, esou vill wéi méiglech Likes ze kréien, fir dass hire Post mam Gewënnspill eng héich Verbreedung am Netzwierk kritt.

Wann déi dann areecht ass, ginn d’Leit direkt ugeschriwwen, fir hinnen ze soen, dass se beim Gewënnspill selektionéiert goufen. Et soll een uschléissend entweder privat Donnéeën iwwermëttelen, fir kënne matzespillen oder SMSen un eng Nummer schreiwen. Déi SMSe kaschten dann en Heedegeld. Gewannen, kann een awer näischt.

Och RTL gouf schonn Affer vun esou Fake-Accounts. Hei ass et ganz kloer de Message, dass RTL keng Gewënnspiller iwwer Facebook, Instagram oder Twitter mécht. Och ginn d’Leit vun RTL ni op Franséisch ugeschriwwen. Lëtzebuergesch ass ëmmer déi Sproch mat där kommunizéiert gëtt.

Fir sech géint esou Accounts a Gewënnspiller ze protegéieren, ginn et 4 ganz einfach Punkten, op déi een oppasse soll.