Dat well sech d'Krankheet an Osteuropa scho ferm verbreet huet an eben och Däitschland deemnächst kéint betraff sinn. Dowéinst gouf viru kuerzem och hei am Land eng Taskforce an d'Liewe geruff, esou ewéi zousätzlech Mesuren an de Schwéngsziichtereie geholl.





Schwéngspescht/Reportage Frank Elsen



Am Eeschtfall wäert deen Aarbechtsgrupp, deen aus Vertrieder vun den zoustännege Verwaltungen, de Schwéngsproduzenten, de Jeeër an dem Convis besteet, concertéieren. Fir esou gutt, ewéi méiglech preparéiert ze sinn, huet Lëtzebuerg awer och e Noutfall-Plang ausgeschafft, seet de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen.

Et gouf awer och eng Campagne lancéiert fir Leit, déi mat Fleeschproduiten aus deene Länner kommen, wou de Virus ass, besser um Fluchhafen ze sensibiliséieren. D'EU-Agrarministeren hunn d'Kommissioun dann och opgefuerdert weider Mesuren ze huelen, esou de Fernand Etgen. An de meeschte Fäll ass d'afrikanesch Schwéngspescht fir Zuucht-a Wëllschwäin déidlech. Fir Mënschen ass de Virus awer ongeféierlech.

Schonn 2003 war Lëtzebuerg vun enger Schwéngspescht betraff. Den Ament probéiere sech d'Bauerebetriber hei am Land esou gutt, ewéi méiglech, ze protegéieren. De Romain Wester, dee Schwéngsziichter zu Näidsen ass, an e Betrib mat 500 Mammesai huet, erkläert: hei muss een hygienesch ganz gutt oppassen. Um Haff muss ee vir d'éischt an eng Dusch goen an da betriibseege Kleeder undoen. Och ass de ganzen Haff clôturéiert, esou dass keng wëll Déieren erakomme kënnen.

An deem Kontext, gouf am November zejoert am Raum Cochem, hei vir an Däitschland, den Eeschtfall getest. An der Suite schaffe Rheinland-Pfalz a Saarland dann och enk mam Grand-Duché zesummen.