An der Nuecht vun e Méindeg op en Dënschdeg huet et géint 2.30 Auer am Val des Roses zu Iechternach an engem Eefamilljenhaus gebrannt.

© Cise

Wéi d'Pompjeeën vun Iechternach präziséieren, goufen d'Bewunner vum Haus zum Gléck duerch den onangehme Geroch wakereg a konnte sech a Sécherheet bréngen. Kengem ass eppes geschitt.



Ënner schwéierem Otemschutz, hu sech direkt e puer Otemschutztruppen an d'Haus beweegt, fir d'Feier ze läschen.



Op der Plaz waren nieft dem Centre d'incendie et de secours vun Iechternach, och nach eng Ambulanz vun Iechternach, sou wéi d'Pompjeeë vun Konsdrëf mat der Dréileeder an de Regionalinspekter vun der Ostregioun. D'Police Iechternach huet protokolléiert.





Um 18.30 Auer war een Auto an der Rue de la Gare zu Capellen verongléckt. Heibäi gouf kee blesséiert. Zwou Stonne méi spéit sinn um Boulevard Konrad Adenauer um Kierchbierg, 2 Autoen net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf dobäi liicht blesséiert.Gebrannt hat et zu Schraasseg am Prisong. do hate ee Container Feier gefaang.