Jean Asselborn an Afrika / Reportage Maryse Lanners



Migratioun a Flüchtlinge sinn den Ophänkert vun enger Rees vum Aussen- an Immigratiounsminister Jean Asselborn an Nordafrika. E Méindeg wor hien a Libyen, engem Staat, an deem et zanter der Chute vum Diktator Gaddafi keng Regierung méi gëtt, déi Kontroll iwwert d’ganzt Land huet.De Jean Asselborn huet do d'Flüchtlingslager Tarek Al Matar besicht, dat ënnert der Kontroll vun der UNHCR an der OIM steet. D’Konditioune sinn net vergläichbar mat deenen, déi viru Méint d’Weltëffentlechkeet opgeschreckt haten, an awer woren et dramatesch Biller.

De Jean Asselborn (06.02.2018) Den Ausseminister iwwert seng Visitt a Libyen.

Déplacement de Jean Asselborn en Libye le 5 février 2018 Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Sur invitation du gouvernement libyen d’entente nationale, le ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn, s’est rendu à Tripoli en Libye, le 5 février 2018. Alors que le pays traverse une grave crise politique et sécuritaire et fait face à des défis considérables en termes de migration, le chef de la diplomatie luxembourgeoise a notamment rencontré à Tripoli le ministre des Affaires étrangères de la Libye, Mohammed Taher Syala, et a pu s’entretenir la veille à Tunis avec le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Ghassan Salamé. Au cours de son déplacement à Tripoli, Jean Asselborn s’est rendu au centre de détention de Tarek Al Matar afin de se rendre compte sur le terrain des conditions de vie et de détention des personnes retenues dans ce centre. Il a également pu assister à l’embarquement de migrants pour des vols de retour volontaire vers le Sénégal et le Cameroun organisées avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans un hangar aux abords de l’aéroport de la capitale libyenne. Sur place, le ministre s’est entretenu avec les représentants du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et de l’OIM et a pu recueillir les témoignages de plusieurs personnes qui sont arrivées en Libye, en provenance notamment d’Erythrée et de pays d’Afrique de l’Ouest. « Le problème de la migration en Libye ne se résoudra pas tant que le pays n’aura pas retrouvé une certaine stabilité politique » a constaté Jean Asselborn, en soulignant la nécessité d’un gouvernement unifié, légitime et capable d’assurer le bon fonctionnement de l’Etat et des services publics. A cette fin, le ministre Asselborn a réaffirmé le plein soutien du Luxembourg et de l’UE aux efforts de l’Envoyé des Nations Unies, Ghassan Salamé : « Les trois impératifs sont de doter le pays d’une constitution, de tenir des élections législatives et présidentielles crédibles et d’œuvrer à la réconciliation nationale ». Au cours de sa visite de terrain, le ministre a pu constater que les conditions de vie des migrants, en particulier dans les centres de détention sont loin d’être satisfaisantes. Dans ce contexte, le ministre s’est félicité de la volonté libyenne d’enquêter sur les abus et violations des droits de l’homme commis dans ces centres et de procéder à la fermeture des centres dans les meilleurs délais. Jean Asselborn a plaidé auprès des autorités libyennes pour qu’elles coopèrent plus étroitement avec les agences onusiennes et pour qu’elles concluent un accord formel avec le HCR afin d’améliorer le traitement des migrants et des réfugiés en Libye. Il s’agit de trouver des alternatives à la détention, en favorisant les retours volontaires assistés et la réinstallation des personnes les plus vulnérables. Le ministre Asselborn a également rappelé que le Grand-Duché soutient les efforts européens pour démanteler les réseaux de trafiquants de migrants en participant activement à la mission EUNAVFOR MED : Le Luxembourg fournit la moitié des avions de surveillance de l’opération Sophia et contribue au financement des formations des garde-côtes libyens assurées par l’opération européenne. De même, le Grand-Duché contribue à hauteur d’un million d’euros au programme du HCR visant à renforcer la protection des migrants et des réfugiés en Libye.

Ëmmer nees geet rieds, datt a Libyen Zoustänn chaotesch sinn a sech verschlechteren. De Migratiounsproblem am Land wäert sech net léisen, soulaang keng politesch Stabilitéit fonnt gouf, esou de Jean Asselborn.Um Programm stoung och de Besuch vun engem Evakuatiounszenter vu Migranten. Do geet et ëm Mënschen, déi um Wee an Europa vun der libescher Police gestoppt goufen, no engem Passage an engem Lager dee méintlaang kann daueren, zréck an hir Länner geflu ginn. Et missten Alternativen zu der Detentioun fonnt ginn, d’Retoure wieren eng.Um Dënschdeg fiert de Jean Asselborn weider an den Niger, méi genee op Agadez, do wou fir de groussen Deel vun den Afrikaner, déi aus dem Süde kommen, d’Rees a Richtung Libyen ufänkt, mam Zil duerno an Europa unzekommen.Zil vum Ausseminister ass et d’Opmierksamkeet op déi ganz Problematik mat hire ville Facetten ze lenken.