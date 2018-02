An der Nuecht op en Dënschdeg koum et an der Fiels zu enger Course Poursuite, nodeems en Automobilist virun enger Policepatrull geflücht war.

Et war kuerz virun 2 Auer, wéi enger Policepatrull en Auto opgefall ass, deen an der rue de Mersch d'Kéier gemaach huet, éier en duerno mat héijer Vitess Richtung Duerfzentrum fortgefuer ass. D'Poliziste sinn dovun ausgaangen, dass de Chauffer sech enger Kontroll wollt entzéien, a sinn him nogefuer. Amplaz stoen ze bleiwen, huet den Automobilist Gas ginn duerch déi enk Gaassen an der Fiels.

De Chauffer huet bei der Flucht e Fiels touchéiert an huet dunn decidéiert opzeginn. En huet den Auto op engem Parking ofgestallt. En huet de Poliziste géintiwwer zouginn, dass hie kee Führerschäin méi huet. Den Alkoholtest war positiv. Et gouf eng Plainte géint de Chauffer gemaach an den Auto gouf op Uerder vum Parquet immobiliséiert.