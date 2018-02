Fir déi nächst Schoulrentrée am September gräift déi lescht Etapp vun der Lycéesreform. Déi iewescht Klasse am Enseignement secondaire général si betraff.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Didier Weber

Fir déi nächst Schoulrentrée am September gräift déi lescht Etapp vun der Lycéesreform. Déi iewescht Klassen am „enseignement secondaire général“, dem fréieren Technique, si betraff. D'Sproochenoffer gëtt adaptéiert. An Zukunft gëtt et net just méi ee Sproochenniveau, mä d'Franséisch op 4e an 3e wäert ee kënnen als „cours de base“ maachen an als „cours avancé“. Déi franséischsproocheg Sektiounen gi parallel ausgebaut.

Vu September u ginn et och 3 nei Sektiounen: Emweltwëssenschaften am Lycée technique zu Ettelbréck, Architektur, Design an Développement durable am Lycée Josy Barthel zu Mamer an „Gestion de l'hospitalité‘ an der Hotelsschoul.

De Premièresexamen am Générale, dem fréieren Technique, gëtt och reforméiert. Vun der Sessioun 2019 u ginn et just nach 6 schrëftlech Examen an 2 mëndlecher.

All dës Ännerungen bidden de Schüler méi Choix, sot um Dënschdeg de Moie bei der Presentatioun den Educatiounsminister Claude Meisch. Der Diversitéit vun de Schüler gëtt Rechnung gedroen an nei Sektioune komme bäi, déi der Realitéit um Terrain Rechnung droen.



PDF: Lycéesreform