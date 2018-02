D'CSV bedauert, dass et just bei 9 Projeten déi am Kader vum Pacte Logement ausbezuelt goufen, reell ëm Logement gaangen ass.

Pacte Logement ass en Erfollegsmodell, mat Schéinheetsfeeler (06.02.2018) All 3 Joer muss e Monitoring iwwert de Pacte Logement gemeet ginn – dat gesäit dat entspriechend Gesetz vun 2008 esou vir...

All 3 Joer muss e Monitoring iwwert de Pacte Logement gemeet ginn – dat gesäit dat entspriechend Gesetz vun 2008 esou vir...

E Mëttwoch wäert den zoustännege Minister Marc Hansen der Press de mëttlerweil 3. Monitoring virstellen, an deem dann Zuelen aus de leschte Jore presentéiert ginn.

Um Dënschdeg de Moie kruten d’Deputéiert an der parlamentarescher Logementskommissioun dat Ganzt schonn erkläert, an et hätt sech deemno gewisen, dass de Pacte Logement en Erfollegsmodell ass, mat awer eenzelne Schéinheetsfeeler.

Fir d'CSV an de Marc Lies wier et nämlech esou, dass ee bedauert, dass wann ee kuckt bei wéi ville Projeten et reell ëm Logement gaangen ass, dat der just 9 Stéck waren, déi am Kader vum Pacte Logement ausbezuelt goufen.

Hei misst ee méi op de Wee goen, dass déi Suen déi de Staat investéiert, och an de reelle Wunnengsbau oder an d'Acquisitioun vun Terraine fir de Wunnengsbau fléissen.

Pacte Logement - Reportage vum Joel Detaille



An de Joren 2008 bis 2017 goufe vu staatlecher Säit, iwwert de Budget, 379 Milliounen fir de Pacte Logement investéiert.