© Domingos Oliveira

Déi 3 Täter hu sech duerno ze Fouss laanscht d'Post, duerch d'Uelzechtstrooss an d'Rue John F. Kennedy dervu gemaach. D'Police freet d'Automobilisten, fir keen an der Escher Géigend mat ze huelen.





Bijouterie an der Rue Dicks iwwerfall - Täter op der Flucht (06.02.2018) Onkommentéiert Bildmaterial.

© Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira « ZréckWeider »

Gesicht gëtt wéi gesot no 3 Männer.- Deen ee war 1 Meter 90 grouss, dënn, méi jonk an hat eng schwaarz Kap an eng Jackett mat enger Pelzemutz un.- Deen zweeten war e Meter 60 grouss a schwaarz ugedoen an deen drëtten 1 Meter 75, kräfteg a méi al.Der Police no waren déi 3 wuel Osteuropa.Wat geklaut, gouf ass bis ewell nach net gewosst.