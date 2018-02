Prostitutioun bleift legal, ma Strofe ginn zerguttstert erop (06.02.2018) No laangen Debatte gouf en Dënschdeg am Nomëtteg an der Chamber iwwert dat Gesetz ofgestëmmt, dat d'Prostitutioun zu Lëtzebuerg nei encadréiere soll.

Et soll d'Prostitutioun zu Lëtzebuerg méi streng encadréieren a besonnesch d'Zuhälterei an de Mënschenhandel bekämpfen, dat neit Prostitutiounsgesetz, dat en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber mat de Stëmme vun der Majoritéit gestëmmt gouf an dat e ganz sensibelt Thema betrëfft. No laangen Diskussiounen huet de Grand-Duché de Wee gesicht tëscht enger Kriminaliséierung vun de Clienten wéi a Schweden an enger kompletter Regulatioun vun de Prostitutioun wéi an Däitschland. D'Prostitutioun bleift zu Lëtzebuerg legal, ma a bestëmmte Fäll ginn d'Strofe substantiell erop.





Prostitutiounsgesetz gestëmmt: Rep. Claude Zeimetz



Clienten, déi sexuell Akte mat Mannerjäregen, Affer vu Mënschenhandel oder Zouhälterei oder sougenannten "vulnerabele Persounen" wéi schwanger Fraen oder ënnert anerem Persoune mat mentalen oder kierperleche Problemer hunn, riskéiere Geldstrofen bis zu 50.000 Euro a Prisong bis zu 6 Méint.D'Gesetz vum grénge Justizminister schreift sech an e ganzen Aktiounsplang an, deen nieft dem juristesche Volet och e besseren Encadrement an eng individualiséiert Exit-Strategie vun de Prostituéiert, grad wéi méi eng grouss Sensibiliséierungsaarbecht virgesäit. Donieft gëtt och déi sougenannt "Plattform Prostitutioun" institutionaliséiert."Eis interesséiere Resultater a keng Debatten iwwer Moral", sou deop der Chambertribün."Wat ënner allen Ëmstänn verhënnert muss ginn, ass Prostitutioun ënner Zwang, Zuhälterei a Mënschenhandel", sot och den-Deputéierte Gilles Roth, deen um Fong och mat allen d'accord ass. Hien huet sech allerdéngs un engem präzise Punkt vum Text gestouss an zwar un de Kontrollméiglechkeete vun der Police. Dëse berechtegten a gudde Kampf misst mat de Mëttele vum Rechtsstaat a mat soss kenge gefouert ginn: "Dofir bleiwe mir der Opfaassung, de Leit hir viischt Dier muss fir Handlungen, déi keng Strofdote sinn, och an Zukunft sécher bleiwen."D'CSV huet de Gesetztext dann och net matgestëmmt.Justizminister, d'LSAP an och d'hunn déi Duerstellung net gëlle gelooss. Wann de Procureur säin Accord fir sou Kontroll muss ginn, kéint keng rieds goe vun engem dramatesche Verstouss géint d'Mënscherechter, huet d'Lydie Polfer gekontert. D'Stater Buergermeeschter sot prinzipiell zum Thema dat heiten: Et géif an éischter Linn drëm goen ze verhënneren, datt Mënschenhandel an Zwangsprostitutioun iwwerhaapt stattfanne kënnen. Dobäi wieren awer och europäesch an international Efforten néideg. Fäll vu Mënschenhandel a Proxenetissem, där et och elo well zu Lëtzebuerg géif ginn, missten esou séier wéi méiglech opgedeckt an déi Schëlleg dovun adequat bestrooft ginn.Vill gouf och hei am Land iwwert de richtege Modell diskutéiert.De schwedesche wier hir perséinlech och op den éischte Bléck sympathesch gewiescht, sot d'-Deputéiert Taina Bofferding. Dee Modell hätt leider d'Erwaardungen net erfëllt. "Trotz Freierbestrofung konnt d'Nofro a Schweden net beseitegt ginn. An et huet esouguer dozou gefouert, datt Prostitutioun an den illegale Beräich verlagert ginn ass." Wéi soll een do de Prostituéierten hëllefen, wa se an den Ënnergrond ginn?DerDeputéiert Josée Lorschée no sinn 80% vun de Prostituéiert zu Lëtzebuerg Affer vu Mënschenhandel.hunn et sech an hirer Analys vum Text schwéier gemaach. Den David Wagner huet d'Gefor gesinn, datt d'Situatioun vun de Prostituéiert sech mat deem Gesetz nach verschlechtere kéint, well déi verschiddene Mesuren d'Repressioun vun de Prostituéiert an hire Clientë kéinte verschäerfen.D'huet den Text mat Etiketteschwindel betitelt, als e schlecht gréngt Gesetz, dat hoffentlech no Gambia nees réckgängeg gemaach gëtt.

HANNERGROND



De Business gëtt net verbueden oder als illegal ugesinn, kee schwedeschen a keen däitsche Modell also, mä e Lëtzebuerger, mat deem d'Clientë vun de Prostituéierte solle méi responsabiliséiert ginn.





Prostitutiounsgesetz virum Vott: Rep. Nadine Gautier



Et ass ee vun den eelste Beruffer vun der Welt, gëtt gemenkerhand gesot: Dat verhënnert net, datt d'Geschäft mam Kierper awer net de Gesetzer ugepasst gëtt. Och wann d'Geschäft net verbueden gëtt, sou gëtt d'Lutte géint d'Exploitatioun vun de Männer a Fraen, déi sech verkafen, verstäerkt an d'Zouhälterei bleift strofbar. Nei am Code Pénal ass, datt d'Clientë bestrooft ginn, déi bezuelt sexuell Relatioune mat Mannerjäregen hunn.Dës Persoune ginn natierlech als extrem vulnerabel ugesinn. An deene Fäll riskéiert ee Strofe vu bis zu 5 Joer Prisong a Geldstrofen bis zu 50.000 Euro.Och d'Zouhälter stinn am Fokus vum neie Gesetz: Wa si z.B. d'Pabeiere vu Prostituéierte fälschen, ewechhuelen oder zerstéieren, sinn am Gesetztext héich Prisongs- a Geldstrofe virgesinn - hei ass ee jo am klore Fall vu Mënschenhandel op déi schappegst Manéier a mat Leit, déi esou ausgeliwwert sinn, datt se sech net méi wiere kënnen. De Justizminister Felix Braz huet d'Changementer an der zoustänneger Chamberkommissioun esou formuléiert:Mir hunn en Text gemaach, deen an der Lutte géint de Proxenetissem, der Zouhälterei, méi effikass soll ginn. Mir hunn awer och déi Dispositiounen, déi et haut scho gëtt am Code de procédure pénale, op rechtsstaatlech besser a méi zolidd Féiss gesat. Dat war jo och de Sënn vum Avis vum Staatsrot ...De Gesetzprojet, iwwert deen en Dënschdeg de Mëtteg um Krautmaart ofgestëmmt gouf, ass een Element vum engem Aktiounsplang am Beräich vun der Prostitutioun, dee schonn op d'Joer 2016 zeréckgeet. Nieft engem verschäerfte gesetzleche Kader war sech deemools als Zil gesat ginn, fir d'Präventioun an d'Sensibiliséierung, grad wéi den Encadrement vun de Leit am Milieu ze verbesseren, notamment via Streetwork. Donieft ass eng sougenannt "Exit-Strategie" ausgeschafft ginn, fir Prostituéierter déi erausklamme wëllen.Mam Gesetzprojet gëtt och déi sougenannt "Plattform Prostitutioun" en Place gesat, e permanente Comité, dee sech aus Vertrieder vun den ëffentlechen Instanzen an dem Sozialsecteur zesummesetzt an deen d'Situatioun um Terrain suivéiert an déi néideg Konsequenze proposéiere soll.