De laangjäregen DP-Politiker war jo virleschte Weekend an der Nuecht vu freides op samschdes am Alter vun 81 Joer gestuerwen.



De Chamberpresident Mars di Bartolomeo huet den Niki Bettendorf als ganz aktiven Deputéierten gewierdegt, ënnert anerem vum Presidenteposten vun der Santéskommissioun an der Spezialkommissioun Drogen an als liberale Spriecher fir Kommunales, Gesondheet a Sozialpolitik.





De Mars Di Bartolemeo



De Frank Colabianchi vereedegt



Wéi den Zoufall et sou wëll, ass direkt duerno dem Niki Bettendorf säi Successeur um Buergermeeschterposten zu Bartreng de Frank Colabianchi als neien Deputéierten vereedegt ginn.Hie wier e Lokalpolitiker mat Leif a Séil, sot de frëschgebakene Parlamentarier a senger Ried, dee sech gespaant op d'Chamberaarbecht seet.

De Frank Colabianchi réckelt fir d'Anne Brasseur fir d'DP um Krautmaart no. Si krut den Titel als Eierendeputéiert iwwerreecht.