Bis ewell gouf et u sech nach kee gesetzleche Kader vun dëse Praxissen.

Mam Gesetzprojet, deen am Fréijoer an der Plenière dierft gestëmmt ginn, betrëtt een also Neiland.

De Projet de Loi 7000 gouf an der Kommissioun mat de Majoritéitsstëmmen ugeholl. D'CSV huet sech enthalen. Firwat genee, doriwwer huet sech de Rapporter Georges Engel, LSAP, och gewonnert.

Wat geschitt deemno an Zukunft?

Majo Tatouagen, Piercingen, an u sech sämtlech Forme vu permanentem Kierperschmuck, kréien endlech e legale Kader.



"Kann een u sech soen endlech, datt dee Kader geschaaft gëtt, well d'Tatouagen, déi ginn et scho méi laang. Si ginn ëmmer méi geleefeg bei de Leit an dofir ass et ganz wichteg, dass elo mol endlech e Kader geschaaft gëtt, wat dann d'Konditioune sinn, wéini datt een en Tatouage ka maachen, wat een do vu Formatioun muss hunn an ënnert wéi enge Konditiounen, dat da ka gemaach ginn, an och u wiem, datt een en Tatouage maache kann. An dat ass an dësem Gesetz elo gereegelt."

Vu 16 Joer u kann ee sech an Zukunft deemno en Tattoo oder e Piercing maache loossen, allerdéngs just wann d’Elteren och dermat averstane sinn.

Bei anere Methoden, wéi Branding oder Cutting muss ee volljäreg sinn, spréch et brauch een 18 Joer. Esou mi radikal Methoden, déi och mat vill Péng verbonne sinn, wieren awer souwisou zu Lëtzebuerg méi seelen.



"Mir hu gemengt, dass wann ee mat 16 Joer schaffe goen a Steiere bezuelen kann, misst een och zum Deel kënne mat decidéieren, ob ee sech en Tattoo wëll maache loossen. Du war d'Meenung, dass dat awer sollt mat enger Autorisation Parentale sinn, a wann een d'Tatoueuren héiert, hunn déi och éischter eng Preferenz, fir dass et eréischt vun 18 Joer u fir all Mënsch sollt sinn. Well si soen, dass ganz vill Leit mat 16 awer nach Wënsch hunn, déi se mat 26 da villäicht net méi hunn an dann deet et hinne leed, dass se den Tatouge gemaach hunn."

Den Tatoueur oder de Piercer muss an Zukunft och dem Gesetzprojet no de Client drop hiweisen , dass et e permanenten Agrëff ass, deen och mat eventuelle Risike verbonnen ass.

D'Tatoueuren ënnert sech wëllen dann och, mat der Ënnerstëtzung vun der Politik, eng Charta ausschaffen, wou eng Zort Deontologie geschaaft gëtt, wéi si sech solle verhalen, a beispillsweis wéi eng Motiver oder Schrëftzich net sollen oder däerfen tätowéiert ginn. D’Leit aus dem Secteur wieren op alle Fall frou, endlech eng legal Basis fir hire Metier ze kréien.

Iwwregens mam Gesetzprojet kréie Mannerjäreger et och verbueden an de Solarium ze goen. Studioen, déi esou e Service offréieren, kréien och iwwert dëse Wee eng legal Basis, wéi eng Oplagen se mussen erfëllen, respektiv wéi e Material däerf gebraucht ginn.