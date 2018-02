Am Nomëtteg gëtt e Mëttwoch, no 18 Méint laangen Diskussiounen, de Spidolsplang vun den Deputéierten aus de Majoritéitsfraktiounen an der Chamber gestëmmt.

Ee Gesetz, op dat am Secteur gewaart gëtt, ouni datt et d'Unanimitéit mécht. Iwwer 30 Reunioune vun der Santés-Chamberkommissioun waren néideg, fir de Gesetztext z'amendéieren an ze diskutéieren, sou datt en e Mëttwoch zeideg ass, fir gestëmmt ze ginn.





Wat ass de Plan Hospitalier?/Reportage Roy Grotz



Moderniséieren, ouni radikal eng Revolutioun an de Spideeler unzestoussen, dat wëll de Gesetztext vun der Gesondheetsministesch, deen 3 Avise vum Staatsrot krut, fir datt e kann duerch de Plenum um Krautmaart.

Basis vum Spidolsplang, deen zum Beispill der CSV-Oppositioun a sengen Ausriichtungen net wäit genuch geet, ass d'Carte Sanitaire, wouranner d'demographesch Estimatioune bis 2025 dra verschafft sinn an natierlech mam Bléck op eng Gesellschaft, déi duerch de medezinesche Progrès eng ëmmer méi héich Liewenserwaardung huet. Den Text, deen e Mëttwoch gestëmmt gëtt, läit also an der Ligne vun de Spidolspläng vun 2001 an 2009 ënnert de respektive Gesondheetsministere vun deemools, dem Carlo Wagner respektiv dem Mars Di Bartolomeo.

Esou ginn duerch déi nei Versioun vum Plang elo déi medezinesch Servicer an de Spideeler no maximale Chiffere verdeelt an et gi Kompetenz-Reseaue geschaaft. Esou gëtt zum Beispill de Service vun der noer Pediatrie maximal nëmmen an 3 Spideeler ugebueden.

En anert Stéchwuert aus dem Gesetzprojet ass de Virage ambulatoire, also de Fakt, datt e Patient no enger OP kann d'Spidol de selwechten Dag nees verloossen. An Zukunft sollen och all medezinesch Akten obligatoresch dokumentéiert a codéiert ginn. Stéchwuert: bessere Suivi vum Patient.

Fixéiert ginn och d'Basis-Servicer, déi all Spidol muss offréieren, wéi d'Dialyse, d'intensiv Soinen oder och d'Gastro-Enterologie. Et zielt de Prinzip vum "Pas tout partout". D'Spideeler solle gehale ginn, nach méi enk zesummenzeschaffen.

Och wa villes gutt gemengt war, am Text an de Patient kloer sollt am Mëttelpunkt stoen, bloufen d'Kritiken absënns vun der AMMD net aus an et hu misste Kompromësser gesicht ginn. Dës Kritike komme sécher och e Mëttwoch nach eemol sécher via d'Deputéiert vun der CSV an Déi Lénk zur Sprooch. Defiléiere wäerten dann och d'Medeziner, déi fir hir Parteien an der Chamber sëtzen.