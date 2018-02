Delhaize appelléiert hir Clienten opzepasse bei den Tortilla Chips Chili Bio an den Tortilla Chips Nature Bio.

Déi concernéiert Produite si mëttlerweil aus de Rayone geholl ginn, ma den Delhaize réit deene Leit, déi allergesch op Glute sinn, d'Produiten net ze consomméieren.

Nom : 20X150G DLL TORTIL CHILI BIO

Marque : Delhaize bio

Code EAN : 5400111026893

© Delhaize

28/5/2018 + 29/05/2018

Nom : 20X150G DLL TORTILLA NAT BIO

Marque : Delhaize bio

Code EAN : 5400111026886

© Delhaize

27/5/2018 + 12/06/2018

Communiqué vum Delhaize



Chaque jour, Delhaize effectue des centaines de contrôles de qualité en interne afin de garantir à tout moment la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits. A l’occasion de l’un de ces contrôles de qualité, il a été constaté une présence de gluten dans la composition des produits Tortilla chips nature bio et Tortilla chips chili bio de Delhaize.

Entre-temps, Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est demandé aux clients qui sont allergiques au gluten et qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer. Ces clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente où ils l’ont acheté. Le remboursement de chaque article concerné est garanti.

Les autres produits du même assortiment “ Tortilla chips Delhaize ” ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité. Delhaize tient à s’excuser pour les désagréments occasionnés.