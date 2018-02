© ADR

Dëst huet den ADR si an hirer Sëtzung e Mëttwoch decidéiert. D'Kandidatur ass der Chamber dee selwechten Dag zougaangen.

D'Nicky Stoffel ass 1974 gebuer an huet hiren Droits-Studium zu Stroossbuerg gemaach. Do huet si en D.E.S.S. Droit des Affaires, de Magistère Juriste d'Affaires franco-allemand, den Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise (DJCE) an de Maître en Droit des Affaires gemaach. D'Nicky Stoffel ass zënter 1999 Affekotin zu Lëtzebuerg an zënter 2001 ënnert anerem Formateur an der Chambre de Commerce. Si huet sech an der Haaptstad niddergelooss, wou si och hir Primär- a Sekondärsschoule gemaach hat. D'Nicky Stoffel ass bestuet a Mamm vu véier Kanner.